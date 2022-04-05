Кроме того, сообщили, что правительства увеличат санкции в отношении российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Также ограничения планируют ввести против российских чиновников.

Заметьте Квин ответила, как долго будут действовать санкции против России

Их фамилии пока не раскрывают. Однако известно, что в санкционном списке окажутся также члены их семей.

Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность ужесточить санкции в отношении российских финучреждений, на которые уже распространяются ограничительные меры.

Также под санкции может попасть российский "Сбербанк".