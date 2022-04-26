По его словам, на это якобы указывают предварительные выводы оперативно-следственных мероприятий. При этом Красносельский заверил, что "провокаторам не удастся вовлечь Приднестровье в конфликт". Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает 24 канала.

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Красносельский требует от Украины расследования

Так, он призвал украинские власти провести расследование "незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершение ими террористических актов" в Приднестровье.

Как показали первые выводы проведения безотлагательных оперативно-следственных мероприятий, следы этих нападений ведут в Украину. После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло, что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей. (…) Я предполагаю, что те, кто организовал это нападение, имеют целью втянуть Приднестровье в конфликт,

– заявил он.

Так называемый "президент" Приднестровья обратился и к центральным властям Молдовы. Он призвал их не поддаваться провокациям.

Не поддавайтесь и вы на провокации, не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья. Нужно решать вопросы жизнедеятельности наших двух государств, не допустить никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны – ни в коем случае. Мы должны договориться – договориться о мире прежде всего и сохранить этот мир,

– сказал Красносельский.

Напомним, что за последние сутки на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики произошли взрывы. В частности, были разрушены вышки, которые транслировали российскую пропаганду. Также появилась информация об атаке на аэродром вблизи Тирасполя.

Как на Украину хотят повесить провокации в Приднестровье:

Украинская разведка установила, что Россия готовится нанести ракетный или артиллерийский обстрел по Приднестровью. Обвинить в этом хотят вооруженные силы Украины.

Государство-агрессор разослало людям фейковые сообщения от якобы украинских военных, угрожающих, что всех, кто не эвакуируется к 19:00, убьют без предупреждений.

СБУ отмечает, что Украина не причастна к этим сообщениям, как и к терактам в Приднестровье. Эти сообщения присылают российские спецслужбы.

Заметим, что после заседания Совбеза ООН президент Молдовы Майя Санду сообщала, что по имеющейся информации к взрывам в Приднестровье причастны вооруженные формирования из самого Приднестровья.

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