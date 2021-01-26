Словакия присоединится к саммиту Крымской платформы
Словакия примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа. Страна напомнила, что не признает нарушения территориальной целостности Украины.
Источник: МИД Украины
Об этом объявили на 6 украинско-словацком экспертном форуме. Событие открыли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и госсекретарь МИД Словакии Ингрид Броцкова.
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Что говорила на форуме Джапарова
- Чиновница рассказала о приоритетах внешней политики Украины на 2021 год, в частности, относительно европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и противодействия агрессии России.
- Джапарова отметила ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Женщина обратила внимание на милитаризацию полуострова, что ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона.
- Поэтому Джапарова представила коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, поблагодарила словацкой стороне за готовность принять участие.
Что ответила Броцкова
Броцкова подчеркнула, что Украина является важным соседом Словакии, которая поддерживает ее европейские и евроатлантические стремления и не признает нарушения ее территориальной целостности.
Что известно о Крымской платформе
- О проведении Крымской платформы объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года.
- Глава государства пригласил международных партнеров Украины присоединиться.
- Первый саммит платформы состоится 23 августа 2021 года.
- Кстати, Евросоюз подтвердил готовность присоединиться к саммиту.
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