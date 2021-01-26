Словакия примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа. Страна напомнила, что не признает нарушения территориальной целостности Украины.

Источник: МИД Украины

Об этом объявили на 6 украинско-словацком экспертном форуме. Событие открыли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и госсекретарь МИД Словакии Ингрид Броцкова.

К теме Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба

Что говорила на форуме Джапарова

Чиновница рассказала о приоритетах внешней политики Украины на 2021 год, в частности, относительно европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и противодействия агрессии России.

Джапарова отметила ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Женщина обратила внимание на милитаризацию полуострова, что ставит под угрозу безопасность Черноморско-Азовского региона.

Поэтому Джапарова представила коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, поблагодарила словацкой стороне за готовность принять участие.

Что ответила Броцкова

Броцкова подчеркнула, что Украина является важным соседом Словакии, которая поддерживает ее европейские и евроатлантические стремления и не признает нарушения ее территориальной целостности.

Что известно о Крымской платформе