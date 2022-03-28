Дипломат отметил, что Киев оставило много людей. Но, несмотря на взрывы и сигналы тревоги, люди пытаются сохранить обычный ритм жизни.

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Город пустой, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у тех, кто остался в столице, идет нормально,

– отметил дипломат.

Боштьян Лесяк рядом с посольством в Киеве и флагами ЕС и Словении / Фото МИД Словении

Что известно о Лесяке

Лесяк – подполковник словенской армии. Он был членом наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе с 2015 по 2019 год как гражданское лицо. В Словении он работал в Минобороны, но предложил свою кандидатуру на эту миссию, поэтому его перевели в МИД до приезда в Украину, сообщает Primorske.

Напомним, что неделей ранее Словения объявила о своем решении вернуть дипломатическую миссию в Киев в знак поддержки. Инициаторами выступили сами работники.

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