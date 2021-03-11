Итальянские производители бальзамического уксуса выступили против нового закона об этом продукте, который приняли в Словении. Ситуация серьезная, ведь касается защищенного законодательством ЕС фирменного итальянского блюда.

Дело в том, что словенцы решили позволить любой винный уксус с концентрированным суслом продавать под названием "бальзамический уксус". Приняли соответствующий закон в стране, а еще и официально сообщили о нем в соответствующие органы Европейского Союза.

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Почему возник конфликт между Италией и Словенией

Что же не нравится производителям из Италии? Дело в том, что бальзамический уксус из города Модена на официальном уровне признан итальянским фирменным блюдом. Чтобы защитить этот продукт от подделок, Евросоюз предоставил ему соответствующие статусы:

Защищенного обозначения происхождения – PDO,

И защищенного географического названия – PDI.

Словенцы же хотят создать новый стандарт для производства бальзамического уксуса – чтобы создать новый сегмент бизнеса. По этому и приняли соответствующий закон – который очень возмутил итальянских производителей.

Например, в Ассоциации фермеров "Колдиретти" заявили следующее: "Применять название "бальзамический уксус" в Словении – недопустимо! Такой шаг является атакой на всю систему качества, созданную в Италии". Из-за чего, мол, возникнет множество подделок.

Заметим, обе страны являются членами Европейского Союза. Поэтому конфликт будут решать на высшем уровне. В частности, Италия уже обратилась к Еврокомиссии с требованием "отклонить запрос Словении". Иначе рынок в Италии может упасть, а потери достигнут миллиарда евро.

Европейская комиссия будет рассматривать представление Словении и жалобу Италии примерно три месяца. До 3 июня обеим странам остается ожидать окончательного вердикта.