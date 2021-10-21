В проекте Госбюджета якобы для "Суспільного" заложили на 400 миллионов гривен меньше. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Кстати Я давлю уже на всех, – Зеленский отреагировал на обвинения журналистов

По Общественному телевидению год к году КМ предложил минус 400 миллионов гривен. Вот уж воистину, о чем бы ни скандалили, всегда скандалят о деньгах,

– написал Гетманцев.

Он даже добавил: неуверен, что скандал с якобы ущемлением свободы слова поможет увеличить финансирование.

Что этому предшествовало

Ведущая "Обратного отсчета" Мирослава Барчук заявила, что в последнее время Офис Президента выдвигает редакции "Суспільного" условия и ставит ультиматумы относительно присутствия "Слуг народа" на эфирах. По словам журналистки, согласовывать кандидатов необходимо с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

Она также подчеркнула, что до недавнего эфира было 2 ультиматума. В частности, чтобы в студии не было нардепа Гео Лероса.

Сам Подоляк отрицал давление ОП на "UA: Первый", но подчеркнул, что команда стремится к "согласованной информационной позиции".

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию хайпом. Он убеждает, что ОП не согласовывает никаких списков.

Текст поста Гетманцева:

Глянул в проекте бюджета 2022, поданном в сентябре в ВР. Да, того самого, который мы сейчас голосуем в первом.

По Общественному телевидению год к году КМ предложил минус 400 миллионов гривен.

Вот уж воистину, о чем бы ни скандалили, всегда скандалят о деньгах.

Не уверен, что скандал с якобы ущемлением свободы слова сильно поможет увеличить и без того, скажем откровенно, что немалое финансирование, но попытка засчитана.