25 депутатов Рады хотят выяснить подробности аварии на Запорожской ТЭС, о нанесенном ущербе и выполнила ли компания донецкого миллиардера приватизационный договор после покупки электростанции. Об этом говорится в обращениях на имя глав СНБО и правительства.

Источник: НВ

"Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены аварией, которая произошла 3 февраля 2021 года на тепловой электростанции ДТЭК Запорожская ТЭС, входящей в состав АО "ДТЭК Днепроэнерго", – говорится в обращении депутатов.

Также депутаты просят СНБО проверить информацию, распространенную в СМИ относительно того, что на территории Запорожской ТЭС "среди производственных установок вечером был пожар".

Дополнительно представители парламента хотят, чтобы глава СНБО Алексей Данилов создал комиссию по расследованию причин аварии на Запорожской ТЭС и предоставил информацию о последствиях аварии и оценку нанесенного ущерба.

Кроме того, депутаты хотят получить копию договора купли-продажи Запорожской ТЭС компанией ДТЭК, а также акты Фонда госимущества Украины по выполнению условий договора в части обеспечения экологических требований: установки фильтров и мониторинга выбросов.

И узнать, почему рабочая группа СНБО по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере задекларировала дальнейшее наращивание тепловой энергии, что противоречит международным обязательствам по отказу от ископаемых видов топлива в пользу чистой энергетики.

С этими же требованиями народные избранники обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Подписанты: