Впрочем, в декларации Оксаны Гринчук авто появилось с пометкой "сельскохозяйственная техника", Соответствующие изменения в реестр НАПК нардеп подала 2 августа.

Напомним Более чем в 90% деклараций НАПК обнаружила правонарушения, – Опэндатабот

Infiniti QX50 в декларации Гринчук

Оксана Гринчук внесла изменения в пункт "Ценное движимое имущество – транспортные средства". В графе появилась Infiniti QX50 2016 года. Его она купила у Ирины Колчановой за 212 тысяч гривен.

В декларации за 2020 год, которую Гринчук подавала весной 2021-го, было только одно авто – Toyota Matrix 2003 года.



Изменения в декларации Оксаны Гринчук / Скриншот сайта НАПК

Infiniti QX50 – это внедорожник японской компании, изготавливающей авто класса "люкс". На сайтах официальных дилеров такая модель 2020 – 2021 годов стоит от 1 миллиона 200 тысяч гривен.

На вторичном рынке, по данным онлайн-платформ по продаже авто, такая модель 2016 года, как в декларации Гринчук, стоит от 17 тысяч долларов. По курсу НБУ, это более 452 тысяч гривен, то есть вдвое дороже, чем указано в декларации Гринчук.



Infiniti QX50 на вторичном рынке / Скриншот с сайта Auto.ria

24 канал обратился к Оксане Гринчук за комментарием относительно задекларированного авто. Мы добавим его к этому материалу, как только получим.