В начале сентября журналисты обнародовали информацию о том, что состояние матери нардепа Клочко – Натальи – на протяжении 2 лет ощутимо возросли.

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Дорогое состояние в собственности матери депутата

Женщина стала владелицей

сразу двух квартир в Киеве,

дома,

земельных участков,

Tesla Model X 2016 года.

Рыночная стоимость имущества составляет примерно 14,5 миллиона гривен.

Журналисты заметили интересную деталь: женщина начала совершать дорогие покупки в то время, когда ее сын попал в Верховную Раду.

Реакция нардепа на обнародованную СМИ информацию

В ответ на эту информацию Клочко написал в фейсбуке сообщение, в котором отрицал свое участие в финансировании имущества матери.

Вместо этого он заявил, что с недвижимостью ей помогла сестра, которая "является обеспеченным человеком, имеет медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании".

Клочко соврал о состоянии сестры

Журналисты проверили эту версию и выяснили, что она ложная. Сестра нардепа Елена Грузицкая не имеет никакого бизнеса и, по данным реестров, никогда и не имела.

Женщина работает в стоматологической клинике руководительницей. По информации источников журналистов в налоговой, от начала 2021 года официально получала примерно 9 тысяч гривен зарплаты в месяц, а также по 1 300 гривен на месяц от другой стоматологической фирмы.

Муж сестры работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия. С начала года официально зарабатывает примерно 28 тысяч в месяц.

В течение последних 3 лет семья в целом стала богаче более чем на 1 миллион гривен. Однако этой суммы было бы недостаточно даже на приобретение электрокару, который оформлен на мать нардепа.

Кроме того, Грузицкая и ее муж живут в обычной многоэтажке на Троещине. Женщина ездит на Toyota Rav4, привезенной из США после ДТП, а ее муж – на бюджетной 15-летней Toyota Corolla.

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Версия с продажей квартиры подтвердилась, однако есть "но"

Еще одним объяснением ценных активов в заметке Клочко были продажа семейной квартиры и его подарок матери по продаже недвижимости в Броварах.

Это соответствует действительности, но не объясняет покупку активов для матери. Ведь семейную квартиру на Троещине было продали в апреле 2021 года за 1,9 миллиона гривен. То есть это произошло уже после того, как часть нового имущества в собственности матери Клочко уже появилась.

Недвижимость же нардепа, согласно его декларации, была продана за 750 тысяч гривен. Вероятно, именно их стоит считать подарком для матери. Эти суммы ощутимо меньше тех, которые потратили на покупку нового имущества.

Эти заявления нардеп и его сестра отказались комментировать

Сам Клочко отказался отвечать на вопросы журналистов. Грузицкая тоже не объяснила, откуда взяла деньги на дорогие покупки.

На вопрос о бизнесе, который журналистам так и не удалось найти в реестрах, она ответила: "ищите".

Проверяя состояние сестры нардепа, расследовании выяснили, что она скупала новую недвижимость вместе с матерью. Период также совпадает с тем, когда Клочко стал нардепом.

Елена Грузицкая на протяжении последних 2 лет стала владелицей

квартиры в ЖК "Бавария" под Киевом,

100-метровой квартиры на Троещине,

сразу двух квартир в том же ЖК "Ривьера", где недвижимость досталась и матери.

Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой имущества может достигать 7 миллионов гривен.

Итог! В целом родственники нардепа за время его пребывания в парламенте, по подсчетам журналистов, приобрели имущества примерно на 20 миллионов гривен.