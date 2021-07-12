Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что на заседании обсудят законопроект об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений. Эта инициатива является дискуссионной в обществе.
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Почему на заседание вызвали министров
Арахамия заметил, что министр финансов Сергей Марченко и министр экономики Алексей Любченко должны объяснить членам фракции все новации, которые предусмотрены этим законопроектом.
Это необходимо для формирования общей позиции политсилы перед голосованием в зале парламента.
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Что еще рассмотрят на заседании
На заседании "Слуги народа" обсудят и ряд других законопроектов. В частности, идет речь о:
- совершенствование корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство;
- легализации медицинского каннабиса;
- налогообложении товаров, которые пересылают в международных почтовых и экспресс-отправлениях;
- стимулирование развития отрасли электротранспорта в Украине.
Глава партии Александр Корниенко отметил, что у "слуг народа" нет общей позиции по отдельным вопросам, поэтому их обязательно нужно обсудить.