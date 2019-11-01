"Слуга народа" Верещук объяснила, как получила медаль от Януковича

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что получила медаль от Виктора Януковича в 2011 году, чтобы из-за этого не наказали работницу Райгосадминистрации.

Верещук в интервью программы "Ролевые игры" рассказала, что у нее возникала мысль не брать медаль от Виктора Януковича к 20 годовщине независимости Украины.

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"Коллеги о медали от Виктора Януковича к 20 годовщине независимости Украины, не дадут соврать, что я ее не получала принципиально. Где-то полгода она лежала в Райгосадминистрации, так как не Янукович, конечно, вручал мне медаль. Я уже к тому времени находилась в антагонизме к Райгосадминистрации, к представителям Януковича в районе. Мы конфликтовали за каждую гривну, которую они отнимают у нас, вымывали из общин. Я принципиально отказывалась", – сказала нардеп.

По ее словам, принять медаль позвала руководитель общего отдела Райгосадминистрации, которая сказала, что если Верещук ее не заберет, то она получит выговор.

Мы можем ее об этом спросить и проверить, я думаю, она жива и здорова. Она сказала, если ты не получишь, то я получу за это нагоняй. Я не из сострадания это сделала. Просто я понимала, что такое государственное управление, потому что работала до этого время три месяца заместителем председателя райгосадминистрации. И в принципе для меня это не было чем-то там, потому что это не был ни 2013 год, ни 2014 ...,

– отметила Верещук.

Она также добавила: "Да, согласна, не надо было "малодушничать", а реально отказаться и дальше стоять на своем, но ... Так сделала".

Кто такая Ирина Верещук?

Депутат от партии "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде и член Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности в Украине. С 2010 до 2015 года была городским главой Равы-Русской. А с 2016 года занимала должность президента Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.