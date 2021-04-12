В "Слуге народа" не будут собирать нардепов на фракцию в начале недели из-за локдауна в Киеве. В то же время в политсиле отметили, что примут участие во внеочередном заседании Рады 13 апреля.

В СН также сообщили, что ищут подписи для проведения внеочередного заседания парламента, которое должно состояться 15 апреля. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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Мы не планируем фракцию на этот раз. Если на ВРУ, как законодательный орган власти, не распространяется локдаун, то на собрание 200 плюс людей в Киеве, который находится в красной зоне, распространяется,

– отметила нардепка.

Она подчеркнула, что при необходимости, если будут какие-то вопросы в течение недели, их обсудят в зуме. Но, по ее словам, повестка дня более или менее понятна.

Основные документе для рассмотрения

Ранее в "Слуге народа" назвали несколько основных документов для рассмотрения на внеочередных заседаниях, а именно:

пакет законопроектов по реструктуризации обязательств по валютным кредитам;

возвращение ответственности в виде лишения свободы за ложь чиновников в электронных декларациях,

выделение средств на работу Министерства аграрной политики, чтобы оно могло полноценно заработать,

проект закона, который позволит масштабировать пилотный проект доступной ипотеки под 7% на 8 тысяч для семей и другие.

Обратите внимание! После введения локдауна в Киве Верховная Рада изменила план своей работы. Нардепы работали только в комитетах, все происходило онлайн.

Со своей стороны глава фракции "Голос" Ярослав Желеняк добавил, что всю неделю народные депутаты будут рассматривать правки к земельным законам.

В своем телеграм-канале он пояснил, что будет, как минимум, два внеочередных заседания:

От "Слуги народа";

От группы "За майбутнє" (по тарифам).

Нардеп подытожил, что и 13 апреля, и 15 апреля Рада будет работать до вечера, примерно до 21:00.