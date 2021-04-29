Нардепы из "Слуги народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина". Он состоялся в Киеве 28 апреля. Депутаты возмутились, почему власти города не запретили его.

С трибуны Рады выступил нардеп Даниил Гетманцев. Он заявил, что СС – это якобы преступление, признанное всем человечеством по своему определению.

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Выступление Гетманцева

"Через 10 дней мы будем праздновать один из самых больших праздников в нашей истории – День победы. Эта победа со слезами на глазах, которая далась нашему народу миллионными жертвами во время Второй мировой войны. Это личный праздник для многих семей", – начал Гетманцев.

Нардеп сказал, что его семья пережила оккупацию в Киеве и видела, как из их дома выводили людей в Бабий Яр. По его словам, через 76 лет в центре Киева устраивают марш в поддержку одной из дивизий СС.

Они якобы чествуют борцов за независимость Украины. Нет! Они порочат идею самой независимости, за которую отдавали жизни тысячи и тысячи наших украинцев, ставя ее в один ряд, рядом со словами СС,

– заявил политик.

Кроме того, он поблагодарил свою фракцию за неизменную позицию. Нардепы также почтили минутой молчания память погибших "в результате нацизма".

Что известно о марше в Киеве

В центре Киева 28 апреля шли представители националистического движения, праздновали годовщину создания дивизии "Галичина".

Организаторами марша были представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14.

Нардепы от "слуг" сразу отреагировали на мероприятие. Например, Максим Бужанский назвал присутствующих на марше "фашистами", а его коллега Ольга Василевская сказала, что "в Киеве стало опасно".

Что такое дивизия "Галичина"?

Украинская

Важно отметить, что когда украинцы вступали в германские вооруженные силы, они рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, которые нужны для борьбы за независимую Украину.

Вместе с тем параллельно действовала Украинская повстанческая армия. Взамен СС "Галичину" в апреле 1945 года переформировали на первую украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА). Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.Важно отметить, что когда украинцы вступали в германские вооруженные силы, они рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, которые нужны для борьбы за независимую Украину.Вместе с тем параллельно действовала Украинская повстанческая армия. Взамен СС "Галичину" в апреле 1945 года переформировали на первую украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

Марш в Киеве, смотрите видео: