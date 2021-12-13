Заседание фракции состоится в 19.00. Депутаты хотят заслушать главу комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Александра Завитневича. Это относительно закона о публичных закупках.

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Другие темы заседания фракции

"Слуги" должны рассмотреть вопрос об изменениях в Налоговый кодекс о проведении азартных игр и лотерей – № 2713-д.

Также планируют обсудить законопроекты по развитию медицинской реформы:

об усовершенствовании оказания медицинской помощи – №6306,

об изменениях в законодательство по трансплантации анатомических материалов людей - № 5831,

об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и медицинского обслуживания населения – № 5873,

об изменениях в законодательство по охране здоровья населения от вредного влияния табака – №4358.

Кроме того, представят делегатов от фракций в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на трех вакантных должностях по квоте парламента.

Последняя пленарная неделя в году

С 13 декабря стартует последняя пленарная неделя в Верховной Раде. Ранее нардепы предполагали, что она может быть спокойной, хотя возможны внеочередные заседания. Кстати, последние могут организовать из-за медицинских законопроектов.

Текст поста Юлии Палийчук:

13 декабря в 19.00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня обсуждения приоритетных законопроектов, которые будут вынесены на текущую пленарную неделю.

Во время заседания фракции планируется заслушать информацию главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича о Законе Украины "О публичных закупках" в части особенностей применения переговорной процедуры закупки (№6273).

Рассмотреть вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д).

Обсуждение важных законопроектов по развитию медицинской реформы: Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи (№6306), Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831) , Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873), Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного воздействия табака №4358).

А также планируется представление делегатов от фракции в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на три вакантные должности по квоте Верховной Рады Украины.