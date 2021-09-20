Политсовет партии определился с кандидатом. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Политик отметил, что 20 сентября – последний день выдвижения кандидатов.

Думаю, завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов,

– сказал Корниенко.

Что говорит Козырь

Кандидат отметил, что нужно привлекать инвестиции в область. В частности, внутренние. По словам Козыря, для этого нужно изменить некоторые законодательные акты.

"Работа нашей команды над объектами по программе "Большая стройка". Это и реализация программы аграрного направления. Здесь как раз надо привлекать внутренние инвестиции. У нас есть наработки", – подчеркнул политик.

Кто такой Сергей Козырь? Политик с 2021 года работает в должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Ранее был горным мастером подземного участка вентиляции и техники безопасности обособленного подразделения "Шахтоуправление" Трудовое".

У Козыря 4 высших образования. Например, по специальностям "Разработка месторождений полезных ископаемых", "Финансы", "Правоведение", "Публичное управление и администрирование".

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