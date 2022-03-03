Дефолт близко

Американская финкомпания MSCI исключила Россию из индекса развивающихся рынков. Торги для международных инвесторов недоступны. Русские теперь самостоятельные владельцы деревянных рублей.

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России может грозить дефолт по государственному долгу, – JPMorgan.

Слушайте Кобзона

От гастролей в Москве уже отказались Placebo, Iron Maiden, Green Day, Franz Ferdinand, The Killers, Игги Поп, Foals и Twenty One Pilots. Слушайте Кобзона!

99% крупнейших рекламодателей остановили кампании в соцсетях Instagram и Facebook в России. Площадки недоступны местным пользователям, и положительные сообщения не соглашались с общей негативной аджендой России.

Япония заморозит активы четырех российских банков – ВТБ, ВЭБ, "Промсвязьбанка" и "России".

В Конгрессе США внесли проект о санкциях против всех госкомпаний России, чтобы прикрыть их доступ к американскому капиталу.

Самый большой цифровой магазин видеоигр Steam от Valve отключил все основные способы оплаты для россиян (Visa и Mastercard).

Носите лапти

Шведский H&M закрывает свои магазины в России: COS, Arket, & Other Stories, Monki, Weekday. Лапти и кокошники снова в моде.

Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России и удалил контент, спонсируемый властями России, в частности, подкасты, принадлежащие российским СМИ.

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась сыграть матч против команды России на Паралимпийских играх в Пекине.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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