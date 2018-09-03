14:09
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Смартфон Huawei Mate 20 "засветился" в руках сотрудника компании

4 Читати новину українською
Huawei Mate 20: фото
Huawei Mate 20: фото / Android Authority

Компания Huawei на IFA 2018 анонсировала дату презентации новых флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro. Впрочем, это не помешало кому-то из сотрудников компании принести еще неанонсированный гаджет и разгуливать с ним по выставке.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: IFA 2018: LG представила 34-дюймовые игровые мониторы – характеристики и цена

Судя по фото, перед нами обычный Huawei Mate 20, который получит тройную камеру и вспышку, которые вместе образуют квадрат.

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 заметили у одного из сотрудников компании

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 получит тройную основную камеру

Так как смартфон находится в защитном чехле, то рассмотреть любые другие детали его внешнего вида невозможно.

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 презентуют 16 октбря

Впрочем, в сети уже есть шпионские фотографии обычного Mate 20 и его Pro-версии.

Huawei Mate 20 Pro
Фото Huawei Mate 20 Pro 

Отметим, что официальная презентация Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro пройдет 16 октября в Лондоне. Известно, что они получат новый флагманский процессор Kirin 980.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Huawei Новинки IFA 2018 Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 13:28 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сегодня, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
сегодня, 12:30 Будет ли мир на Донбассе, смерть Захарченко, Томос для Украины: важнейшие события недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сегодня, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
сегодня, 08:40 Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук