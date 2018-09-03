Смартфон Huawei Mate 20 "засветился" в руках сотрудника компании

Компания Huawei на IFA 2018 анонсировала дату презентации новых флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro. Впрочем, это не помешало кому-то из сотрудников компании принести еще неанонсированный гаджет и разгуливать с ним по выставке.

Об этом сообщает Gizchina.

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Судя по фото, перед нами обычный Huawei Mate 20, который получит тройную камеру и вспышку, которые вместе образуют квадрат.



Huawei Mate 20 заметили у одного из сотрудников компании



Huawei Mate 20 получит тройную основную камеру

Так как смартфон находится в защитном чехле, то рассмотреть любые другие детали его внешнего вида невозможно.



Huawei Mate 20 презентуют 16 октбря

Впрочем, в сети уже есть шпионские фотографии обычного Mate 20 и его Pro-версии.



Фото Huawei Mate 20 Pro

Отметим, что официальная презентация Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro пройдет 16 октября в Лондоне. Известно, что они получат новый флагманский процессор Kirin 980.

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