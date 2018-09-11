Смартфон Nokia 9 "засветился" в неожиданном месте
Новый флагманский смартфон Nokia 9 неожиданно появился на сайте другого производителя и его конкурента – компании Samsung.
Дело в том, что на официальном сайте Samsung в Латвии есть специальная программа обмена устройств. Так, во время выбора смартфона в списке можно увидеть флагман Nokia 9, о чем пользователи и написали в Twitter.
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Согласно обнародованной информации, новинка должна выйти в двух версиях – с двумя или одной Sim-картами, а также получит две модификации памяти: 64 ГБ и 128 ГБ.
Отметим, пока неизвестно, насколько эта информация является правдивой. Вполне вероятно, что это может быть ошибка или всего лишь предположение производителя.
По слухам, которые распространяются по сети, Nokia 9 будет оснащен широкоформатным OLED-дисплеем, производства LG. Также он будет иметь, скорее всего, топовый процессор Qualcomm и 6/8 ГБ оперативной памяти. Из фишек выделим встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что этот гаджет поступит в продажу до конца 2018 года.
Напомним, Nokia готовится представить флагманский смартфон Nokia 9 сразу с 5 основными камерами. Недавно в сети появилось фото, которое подтверждает факт разработки такого довольно необычного устройства.
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