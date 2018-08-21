Смартфон Samsung Galaxy Note 9 протестировали на прочность: видео

Представленный ранее в этом месяце Samsung Galaxy Note 9 попал в руки популярного видеоблогера Зака Нильсона. Автор YouTube-канала JerryRigEverything провел фирменный тест на прочность, чтобы оценить качество сборки и долговечность гаджета при повседневном использовании. Для этого аппарат подвергся ряду жестких испытаний.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Сколько заряжается и как долго "живет" Samsung Galaxy Note 9

В плане внешнего вида, материалов и оборудования Galaxy Note 9 мало чем отличается от прошлогоднего Galaxy Note 8 или более нового Galaxy S9. Следовательно, его металлическая рама и стекло Gorilla Glass спереди и сзади царапаются так же, как и предшественники. Сканер отпечатков пальцев, расположенный под основной камерой, легко покрывается царапинами, но на его работу это никак не влияет.

Когда Зак нагрел экран Galaxy Note 9 огнем, тот, традиционно для AMOLED-матриц, побелел, но затем вернулся в нормальное состояние, что очень нетипично для подобных экранов. Обычно пиксели на AMOLED-дисплеях так и остаются белыми после выгорания.



Samsung Galaxy Note 9

Еще одной интересной особенностью фаблета стали кнопки, которые отсоединяются. Если приложить достаточное усилие, их можно извлечь из корпуса. Чем обусловлено такое конструкторское решение – неясно.

Также блогер проверил на прочность фирменный стилус S Pen, но аксессуар при сгибании сломался пополам.

Тест Samsung Galaxy Note 9 на прочность – смотрите видео

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно