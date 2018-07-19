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Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото

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Xiaomi Mi Max 3: обзор и характеристика
Xiaomi Mi Max 3: обзор и характеристика / Фото из соцсетей

19 июля компания Xiaomi официально представила долгожданный смартфон Mi Max 3. Среди главных особенностей смартфона – его размер. В диагонали экран Mi Max 3 имеет 6,9 дюйма.

Дизайн Xiaomi Mi Max 3

Mi Max 3 получил значительно более узкие рамки, чем его предшественник, однако они все же есть вверху и внизу экрана. При этом разработчики не добавили популярную ныне "монобровь". В тонкой верхней панели расположена фронтальная камера, динамик и датчики.

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Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 получил классический дизайн

Как было сказано выше, устройство получило большой экран с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 18:9.

Mi Max 3 стал первым смартфоном из этой серии, который получил двойную заднюю камеру.

Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 имеет двойную основную камеру

Характеристики Xiaomi Mi Max 3

Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 636 и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.6. Устройство будет доступно в нескольких модификациях : с 4 или 6 ГБ оперативной, и 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 доступен в трех цветах

На задней панели размещена двойная камера с модулями на 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор.

Кроме того, смартфон оснащен системой искусственного интеллекта, которая будет помогать в работе камеры и даст возможность оптимизировать энергопотребление, составляя список наиболее актуальных приложений.

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Еще одно большое преимущество Mi Max 3 – мощная батарея емкостью 5500 мач, что обеспечит длительную работу устройства даже учитывая размер экрана.

Xiaomi Mi Max 3
Одно из преимуществ Xiaomi Mi Max 3 – мощная батарея

Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, золотистом и синем.

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Теги: Техно Смартфоны Публикации Обзоры Xiaomi
Источник: 24 Канал
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