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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили в необычном цвете

88 Читати новину українською
Изумрудный Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition
Изумрудный Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition / Фото из соцсетей

Компания Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Одной из очевидных особенностей новинки является необычный цвет корпуса – изумрудный.

Об этом сообщил спикер Xiaomi Донован Сунг на своей странице в Twitter.

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Mi MIX 2S Emerald Edition также получил керамический корпус. Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Как известно, Mi MIX 2S получил 5,99-дюймовый экран и работает на процессоре Snapdragon 845.

Устройство оснащено сдвоенной основной камерой с модулями на 12+12 Мп. Емкость батареи составляет 3400 мач.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 канал
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