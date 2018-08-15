Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили в необычном цвете

Компания Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Одной из очевидных особенностей новинки является необычный цвет корпуса – изумрудный.

Об этом сообщил спикер Xiaomi Донован Сунг на своей странице в Twitter.

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Mi MIX 2S Emerald Edition также получил керамический корпус. Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Как известно, Mi MIX 2S получил 5,99-дюймовый экран и работает на процессоре Snapdragon 845.

Say hello to the #MiMIX2S Emerald Edition!



This new phone comes with a unique ceramic body, and further establishes Mi MIX 2S as the world's most beautiful full screen display smartphone. Going on sale in China today! ️#Xiaomi #ceramic #emerald pic.twitter.com/yWb2Ic0ax4 — Donovan Sung (@donovansung) 14 серпня 2018 р.

Устройство оснащено сдвоенной основной камерой с модулями на 12+12 Мп. Емкость батареи составляет 3400 мач.

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