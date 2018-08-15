Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S Emerald Edition представили в необычном цвете
Компания Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2S Emerald Edition. Одной из очевидных особенностей новинки является необычный цвет корпуса – изумрудный.
Об этом сообщил спикер Xiaomi Донован Сунг на своей странице в Twitter.
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Mi MIX 2S Emerald Edition также получил керамический корпус. Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Как известно, Mi MIX 2S получил 5,99-дюймовый экран и работает на процессоре Snapdragon 845.
Устройство оснащено сдвоенной основной камерой с модулями на 12+12 Мп. Емкость батареи составляет 3400 мач.
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Источник: 24 канал
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