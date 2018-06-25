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Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro представили официально: характеристики и цена

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Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики и цена
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики и цена / Фото из открытых источников

Сегодня, 25 июня, китайская компания Xiaomi официально представила свой новый бюджетный смартфон Redmi 6 Pro. По предварительным данным, модель будет стоить около 155 долларов.

Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики

Xiaomi Redmi 6 Pro получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 2280х1080 точек (соотношение сторон 19: 9) и уже традиционный вырез вверху дисплея.

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Работает устройство на чипсете Snapdragon 625. Операционная система – Android 8.1, при этом уже «из коробки» будет последняя версия прошивки MIUI 10. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ. Память можно расширить с помощью microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото: prostotech.com

На задней панели размещена двойная задняя камера с датчиком Sony IMX486 на 12 мегапикселей и сенсор от Samsung на 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет 5 МП.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мач.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото с распаковки: prostotech.com

Xiaomi Redmi 6 Pro: цена

Смартфон поступит в продажу в пяти вариантах цвета: черном, красном, голубом и двух оттенках золотистого. Предварительная стоимость новинки -- 999 юаней. Это около 155 долларов, или чуть более 4 тысяч гривен.

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Теги: Смартфоны Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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