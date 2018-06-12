Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевели: новая цена устройств

В США существенно подешевели смартфоны серии Sony Xperia XZ2 – их стоимость снизилась сразу на сотню долларов. Подешевели устройства из серии XZ2 Compact.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, смартфоны Sony XZ2 Compact потеряли в цене 50 долларов.

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Телефоны по новым сниженным ценам уже доступны на таких платформах как Amazon, B & H Photo и Best Buy.

Поэтому, смартфон Sony Xperia XZ2 можно приобрести за 699 долларов (18 200 гривен). При этом за модель Sony XZ2 Compact теперь надо заплатить 599 долларов (15 600 гривен).

Sony Xperia XZ2 подешевел на 100 долларов

По сниженным ценам доступны все цветовые варианты этих устройств. Какой период будут действовать новые сниженные цены, пока неизвестно.

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