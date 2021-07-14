Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что "под завалом спасатели нашли тело владельца".

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В ГСЧС поступила информация, что в 09:15 в городе Смела в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно, газового баллона), как следствие, с горением, разрушением крыши и наружной стены,

– говорится в сообщении.

По данным спасателей, "в 10:05 пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров, в 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома". Известно, что это – мужчина 1966 года рождения.

"От ГСЧС привлекли 14 спасателей и 3 единицы техники", – рассказали в МВД.

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