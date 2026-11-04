В "Айдаре" возмутились сменой командира: Филатов назвал возможную причину обурення

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов, позывной "Перун", в эфире 24 Канала высказал предположение о том, что могло стать настоящей причиной недовольства в "Айдаре". Он также объяснил, почему смена командования может быть особенно болезненной для добровольческих подразделений.

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Возмущение могли вызвать планы относительно нового командира

Обстоятельства кадрового решения в отношении Александра Коваленко пока остаются не до конца понятными. Филатов отметил, что хотел бы услышать публичную позицию самого командира, ведь на данный момент известно преимущественно о реакции военнослужащих и ветеранов полка.

Он не исключил, что Коваленко может устраивать перспектива дальнейшего карьерного роста. Зато причиной недовольства в подразделении, по мнению Филатова, может быть другое кадровое решение.

Я предполагаю, что возмущение может быть связано прежде всего с кандидатурой будущего командира. Ведь, насколько я понимаю, рассматривают представителя другого подразделения, методы ведения войны которого еще недавно оценивали как неэффективные– пояснил Филатов.

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В то же время он подчеркнул, что не знает всех обстоятельств возможного перевода Коваленко. По информации Филатова, в ходе проверок не было выявлено существенных проблем или замечаний к самому "Айдару", поэтому для более полного понимания ситуации важно услышать и позицию действующего командира.

Смена командования может повлиять на традиции "Айдара"

Филатов напомнил, что "Айдар" сформировался из добровольцев еще в 2014 году и за годы войны продемонстрировал высокий уровень военного мастерства. Такие подразделения имеют собственные традиции, которые формировались в ходе длительной совместной службы и боевых операций.

Основу добровольческих формирований составляют люди, объединенные не только военными задачами, но и общим опытом. Среди них есть те, кто потерял родных, дома или был вынужден покинуть свои территории из-за российской агрессии.

Для них чрезвычайно важна преемственность командования и сохранение внутренних традиций. Если подразделение теряет эту преемственность, оно рискует утратить собственные традиции и резко пойти на спад– подчеркнул командир.

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Общая история, убеждения и доверие, формировавшееся годами, создают прочную основу добровольческих подразделений. Филатов считает, что при кадровых изменениях важно учитывать эти особенности, потому что для военных имеет значение не только должность командира, но и то, кто возглавит их подразделение в дальнейшем.

Филатов о смене командира "Айдара": смотрите видео