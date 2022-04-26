В Херсонской и Николаевской областях оккупанты перекрывают выезды из населенных пунктов. Также россияне захватывают здания органов местных властей и срывают украинские флаги.

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Россияне собирают персональные данные местных жителей

Захватчики притворяются, будто собирают данные для гуманитарной помощи. На самом деле, эта информация нужна им для того, чтобы устроить квазиреферендум и сфабриковать результаты голосования.

Николаев обстреляли из "Смерчей"

Ночью русские войска обстреляли Николаев из систем залпового огня "Смерч". Пострадали жилые дома, погиб местный житель. Враги даже продолжают обстреливать населённые пункты, из которых уже отступили.

Таким образом осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население, которое враг использует в качестве мирного щита своих позиций.

– объяснили в оперативном командовании "Юг".

В Одесской области тем временем выявляют коллаборантов и агитаторов за "русский мир". Также значительно выросло количество провокаций в Приднестровье. В непризнанной республике распространяют фейки, что якобы Украина хочет нанести удары по ее территории.

Обратите внимание! На Юге Украины сохраняется высокая угроза ракетных ударов. Ведь корабельная группировка России в Черном море неизменна.

Смотрите в видео: депутат из Молдовы о ситуации в Приднестровье