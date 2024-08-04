В то же время никаких прямых опасений языковед не высказывала. Как рассказала София, перед смертью погибшая также не рассказывала, что получала какие-то угрозы.

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У Фарион перед смертью было странное предчувствие

В последние недели она мне звонила и спрашивала, закрыла ли я окна и двери. Каждый день вечером звонила и спрашивала, или мы дома, или я забрала детей. Она меня берегла и никогда не говорила мне о своих опасениях или предчувствиях. Но когда мы шли по улице, мама не любила, чтобы позади кто-то шел. Она останавливалась, пропускала того человека, тогда шла дальше,

– рассказала дочь языковеда.

София также вспомнила слова своей матери: "Я не боюсь своей смерти, потому что такие, как я, своей смертью не умирают". По словам женщины, правду, которую постоянно говорила ее мама, всегда боялись, ведь общество "порой не дорастает до правды".

"Того, что ее убьют средь бела дня во Львове, возле собственного дома, на глазах у кучи людей – она точно представить не могла", – сказала София и добавила, что не исключает вероятности российского следа в деле об убийстве ее матери.

Причиной этого, по ее словам, является тот факт, что россияне неоднократно, еще с давних времен убивали украинскую интеллигенцию. На вопрос, верит ли дочь Фарион, что следствие найдет заказчика убийства, она ответила, что пока комментировать этого не может.

Напомним, что 25 июля задержали подозреваемого в убийстве языковеда. Известно, что ему объявили о подозрении. По словам главы МВД, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в мовознавицю.