Он прожил очень долго как для крокодила, говорят в заповеднике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Чем был уникален крокодил Кассиус

Кассиус был крупнейшим в мире крокодилом, жившим в неволе. Он был длиной 5,48 метров и весил более одной тонны.

Здоровье животного ухудшалось с 15 октября, сообщили в заповеднике Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Точная причина смерти крокодила неизвестна. Исследователи считают, что ему было более 110 лет, он был очень старым для крокодила.

Будем очень скучать по Кассиусу, но наша любовь и воспоминания о нём останутся в наших сердцах навсегда. Спасибо всем, кто посещал Кассиуса и дарил ему заботу в течение жизни,

– говорится в сообщении организации.

Морской крокодил Кассиус был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире крокодил, который содержался в неволе. Он жил в заповеднике с 1987 года.

Он получил этот титул после того, как в 2013 году умер филиппинский крокодил Лолонг, длина которого составляла 6,17 метра.