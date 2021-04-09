Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп, умер 9 апреля 2021 года. Он имел греческие корни, служил на флоте, но наибольшую славу получил именно в браке, который продлился 70 лет. Несмотря на все кризисы, он остался одной из самых выдающихся фигур Великобритании.

Жизнь принца Филиппа, герцога Эдинбургского, была действительно невероятной. Он прожил 99 лет и не дожил лишь 2 месяца до дня рождения – в июне этого года ему должно было исполниться 100 лет. Он был "силой" королевы Елизаветы в течение 73 лет, пишет издание The Guardian.

Это важно Умер принц Филип – -муж британской королевы Елизаветы II

Постепенный отход от дел

Здоровье Филиппа ухудшалось уже некоторое время, он перестал принимать активное участие в жизни королевской семьи еще в 2017 году. Тогда он шутил, что "больше стоять не может". Последним публичным событием принца стал парад королевских морских пехотинцев в Букингемском Дворце.

В дальнейшем его изредка видели на публике. Филипп был на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года, уже через месяц после операции на тазобедренном суставе. А еще – на матче поло в парке Виндзора. Вообще, поло на лошадях Филипп любил и играл до 1971 года, пока ему не помешала травма. Но он научился соревноваться на каретах.

Принц Филипп во дворце / Фото Vanity Fair

Накануне Рождества-2019 герцог провел четыре ночи в госпитале Короля Эдварда седьмого из-за резкого ухудшения самочувствия. В дальнейшем он проводил свое свободное время в поместье королевы Сандрингем в Норфолке. Или же путешествовал на своем Land Rover по Шотландии.

Интересно! Филипп в январе 2019 года попал в ДТП, которое повлекло травмирование двух человек. После этого он добровольно сдал водительские права (которые он обязан иметь, в отличие от жены, – 24 канал). У него также был паспорт №1.

После начала пандемии COVID-19 герцог приехал к жене в замок Виндзор. Именно там в ноябре 2020 года пара праздновала свою 73-годовщину бракосочетания и день рождения Филиппа. В феврале 2021 года мужа королевы Елизаветы II вновь госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Сам Филипп, родившись на греческом острове Корфу, называл себя "дискредитированным балканским принцем без особых заслуг и отличий". Однако он все равно сыграл ключевую роль в становлении современной британской монархии.

Главная жертва Филиппа После женитьбы он прожил активную королевскую жизнь, но был вынужден отказаться от службы на морском флоте. Военная карьера Филиппа могла быть многообещающей, вплоть до звания первого морского Лорда (как некоторые предсказывали). Он был опытным пилотом и моряком.

Филипп служил во время Второй мировой войны на линкоре HMS Valiant и был отмечен в 1941 году в битве при Метапане против флота Италии. Война закончилась в Токио, где он был свидетелем японской капитуляции.

В целом он был самым энергичным из Виндзоров.

Это человек, который не воспринимает комплименты легко. Однако, попросту говоря, он был и остается моей силой все эти годы. И я, и вся его семья, и многие другие страны, задолжали ему больший долг, чем он когда-то требовал,

– описала его королева Елизавета в 1997 году.

Плохая удача и реформа монархии

Филипп не любил прессу, называя журналистов "кровавыми рептилиями". Вообще, слово "кровавый" было одним из его любимых в разных вариациях. Журналисты же отвечали ему взаимностью, ярко описывая скандалы внутри семьи. Однажды принц сказал депутату-консерватору и биографу Джайлзу Брандрету: "Я стал карикатурой. Вот где мы есть и это нужно принять".

В общении Филипп мог быть прямолинейным и откровенным вплоть до обидчивости. Он мог спросить аборигенов Австралии: "вы до сих пор бросаете копья друг в друга?".

Герцог всегда говорил, что "выдумал слово донтопедалогия – засовывание ноги в рот". Склонный к дурному нраву и вспышкам гнева, он никогда не относился хорошо к дуракам. С другой стороны, Филипп мог быть обаятельным, остроумным и увлекательным.

Более 70 лет Умер принц Филипп: история любви с Елизаветой II и фото королевской четы

Очень интересовался всем во время официальных визитов, чем радовал иностранных и местных хозяев. Он не имел конституционной роли, кроме как секретного советника, и не видел государственных документов. Но из-за опасений, что королевский институт "станет музейным экспонатом", он взялся его реформировать.

Больше нормальной жизни Филиппа Были начаты неформальные дворцовые обеды, на которые приглашали гостей из разных слоев населения.

Расширили садовые вечеринки и мероприятия.

Была установлена внутренняя связь, вместо мессенджеров.

Герцог сам звонил и брал телефон, один раз сообщив Елизавете, что приобрел ... стиральную машину.

В семейном номере королевской семьи обустроили кухню, где Филипп жарил на завтрак яйца, а Елизавета заваривала чай.

Чтобы предотвратить критику, он возглавлял группу Way Ahead с членами королевской семьи и советниками. Королева всегда лично спрашивала по тому или иному поводу: "что думает Филипп?".

Обратите внимание! Инсайдеры, с которыми общался The Guardian, сказали: основные крупные решения, такие как отмена королевской яхты Britannia, выплата налога с прибыли и письмо к Чарльзу и Диане с предложением развода, были приняты после консультаций с Филиппом.

Однако на фоне скандалов его миссия изменилась. Теперь Филипп хотел сохранить саму корону, Британию и век традиций, пишет NYT. Людям все еще нужен символ, а не руководитель, считал он. И именно это должна делать монархия – представлять народ. Это важно для национальной идентичности.



Вероятнее всего, принц Эдвард унаследует титул отца / Фото People.com

Принц Филипп Эдинбургский был кем угодно, но точно не скучным аристократом. Он был вынужден найти баланс в "серой зоне" между официальной и личной жизнью. Понимал, что как муж церемониального монарха, должен играть вторую скрипку.

"Она гораздо важнее меня. В нашей семье та же проблема", – саркастически ответил Филипп, когда кто-то познакомил его со своей женой-докторшей наук.

Дети без его имени: что больше всего злило Филиппа

Среди основных жертв, которые принцу Филиппу пришлось принести, чтобы жениться, больше всего его раздражала невозможность передать детям свою фамилию. Об этом в еще одном своем материале рассказывает The Guardian. Как он однажды заявил: "Я – единственный человек в стране, которому это не позволено". Но каждым из четверых детей он очень гордился. На годовщину золотой свадьбы даже пошутил: "у них все хорошо, несмотря на непростые обстоятельства".

Что нужно знать о муже Елизаветы Умер принц Филипп: биография монарха

Вообще, вопрос как надо называть британских монархов, довольно сложный. Елизавета была из семьи Виндзоров. Так придумал в 1917 году Георг шестой вместо сложного Саксен-Кобург-Гота. Однако, это не касалось потомков замужних женщин, поэтому пришлось брать имя мужа.



Папиной дочкой в семье была принцесса Анна / Фото Pinterest

Филипп был из семьи Маунтбаттен (исторически – принц Греческий, с датской, немецкой и русской кровью) – местным вариантом немецкой фамилии Баттенберг. Единственной связью с Грецией было то, что его семью поставили туда править. Филипп и Елизавета – правнуки королевы Виктории.

Однако такая ситуация гневила главу правительства – выдающегося Уинстона Черчилля, оказавшего давление на тогда еще молодую королеву. В 1952 году она сдалась: "она и ее потомки продолжат носить фамилию Виндзор".

Интересно. Своему мужу Елизавета сочувствовала, но Филипп уже активно жаловался друзьям. За закрытыми дверями он мог быть требовательным, холодным и властным. Тепла в королевском домохозяйстве было немного, потому что как он, так и королева, сдерживали свои эмоции.

В 1960 году дело вроде уладили: кроме ее потомков – кроме тех, которые имеют право на титул HRH (His/Her Royal Highness – Ваше Королевское Высочество, – 24 канал) – и женщин, что вышли замуж, все другие могут использовать Маунтбеттен-Виндзор. Впрочем, до практической реализации пришлось ждать аж до 2003 года и рождения дочери у Эдварда и Софи – графа и графини Вессекських.

Ожидается, что именно Эдвард унаследует титул отца Герцог Эдинбургский. А вот отношения с Чарльзом были непростые. Нынешний наследуемый принц ненавидел школу Гордонстоун в Шотландии, где учился Филипп. Он очень боялся отца и того, что его сочтут слабаком. Часто это доходило даже до слез. Как стало известно позже, Филипп часто унижал Чарльза перед семьей.

Сам муж Елизаветы интересно объяснял разницу: "Мы видим вещи по-разному, потому что он – романтик, а я прагматик". Самой близкой по нраву к Филиппу является принцесса Анна с ее "дерзким и гневным характером". Ей, что интересно, Филипп потакал.



Королевская семья / Фото Getty images