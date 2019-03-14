15:13
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Смерть работника Администрации Президента: полиция допрашивает вероятных причастных к убийству

      270 Читати новину українською

      Правоохранители допрашивают двух людей, которые могут быть причастны к смерти работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого в Киеве.

      "Допрашивают двух, которые были с ним накануне. Пока не задерживали", – сказал источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

      Читайте также: Тело участника войны на Донбассе посреди улицы обнаружили в Днепре

      Одна из версий убийства работника АП – корыстный мотив, добавил источник.

      Относительно правовой квалификации события, то вопрос еще решается.

      14 марта утром в Шевченковском районе Киеве прохожие нашли тело мужчины неподалеку от строящейся церкви. Выяснилось, что это – работник администрации Президента Александр Бухтатый. Он был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

      В полиции говорят, что не обнаружили на теле Бухтатого явных признаков насильственной смерти, поэтому об убийстве пока не говорится. Однако известно, что у мужчины был разбит и окровавлен нос.

      Смотрите видео с места, где нашли тело работника АП Бухтатого:

       

      blog_ava
      14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      6259
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Жертвы Криминальные новости Администрация Президента Новости Киева Полиция Потери
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сегодня , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 136
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сегодня , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 184
      Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
      сегодня , 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
      Альона Захарова 93
      Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      сегодня , 13:00 Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      Іван Яковина 205
      Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      сегодня , 12:52 Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      Дмитро Щебетюк 101
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "Боже мой, это недопустимо": Неймар прокомментировал грубый фол в матче Шахтер – Заря
       8 октября 2018 , 10:51
      Hyundai-Kia выпустит 13 новых моделей авто за год
       6 января , 09:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук