Смерть работника Администрации Президента: полиция допрашивает вероятных причастных к убийству

Правоохранители допрашивают двух людей, которые могут быть причастны к смерти работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого в Киеве.

"Допрашивают двух, которые были с ним накануне. Пока не задерживали", – сказал источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

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Одна из версий убийства работника АП – корыстный мотив, добавил источник.

Относительно правовой квалификации события, то вопрос еще решается.

14 марта утром в Шевченковском районе Киеве прохожие нашли тело мужчины неподалеку от строящейся церкви. Выяснилось, что это – работник администрации Президента Александр Бухтатый. Он был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

В полиции говорят, что не обнаружили на теле Бухтатого явных признаков насильственной смерти, поэтому об убийстве пока не говорится. Однако известно, что у мужчины был разбит и окровавлен нос.

Смотрите видео с места, где нашли тело работника АП Бухтатого: