90 лет Збигневу Бжезинскому: что известный политолог думал об Украине

28 марта исполнилось бы 90 лет Збигневу Бжезинскому – известному американскому политологу и бывшему советнику президента Джимми Картера. Сайт "24" собрал для вас подборку самых интересных и актуальных его цитат и высказываний об Украине.

Как подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, Збигнев Бжезинский был человеком, который понимал ценность Украины для западной цивилизации.

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"Он всегда поддерживал Украину и право нашей страны свободно выбирать свою политическую идентичность и быть связанной с Европой. Выступал за предоставление нам оборонительного оружия и неутомимо подчеркивал важность санкций против России", – подчеркнул гарант.

Кроме того, он опубликовал одну из его самых любимых цитат.

Россияне привнесли в отношения Украины и России иррациональность и эмоциональность, они провели бандитскую атаку на Крым, замаскировав ее, как это сделала бы мафия", – говорил в свое время Бжезинский.

Предлагаем Вам подборку самых интересных и актуальных его цитат и высказываний об Украине.

– Если Украина сможет не развалиться изнутри ближайшее время, вождь в России будет вынужденным искать другие подходы. Очень надеюсь, что он является достаточно умным, чтобы действовать в соответствии с ситуацией – лучше поздно, чем никогда.

– Украина должна получить свободу выбирать свою политическую идентичность, политическую философию и воплощать их с помощью тесных связей с Европой. Но в то же время России надо предоставить серьезные гарантии, что Украина не будет членом НАТО. Я всё ещё думаю, что это и есть формула решения кризиса.

– Если Москва вернёт себе контроль над Украиной с её почти пятидесятимиллионным населением и большими ресурсами, а также выходом к Чёрному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии.

– Если бы не было санкций, то Россия, к сожалению, имела бы развязанные руки для того, чтобы ликвидировать независимость Украины.

– Если война в Украине будет легким военным успехом для России, её победой, то стоит рассчитывать на нечто подобное и в странах Балтии. Это прежде всего. Далее горячими точками могут стать Молдова, Грузия, Азербайджан.

Независимость Украины бросила вызов притязаниям России на божественное предназначение быть знаменосцем всего панславянского сообщества. Независимость Украины также лишила Россию её доминирующего положения в Чёрном море, где Одесса служила жизненно важным портом для торговли со странами Средиземноморья и всего мира в целом.

– Я не думаю, что Путин хочет захватить Украину полностью, это слишком опасно и непредсказуемо. Но это постоянное усиление эскалации также нельзя игнорировать. Экономические санкции в длинной перспективе провоцируют беспокойство в обществе.

– Формально Украина независимое государство с 1991 года. Однако подлинную независимость она получает сегодня (во время событий Евромайдана – "24"), благодаря людям на баррикадах.

– Лучшие отношения Украины с Россией, избежание конфронтации с Россией могут иметь парадоксальный результат – произойдет не только консолидация независимости Украины, но и улучшатся украинские отношения с Западом, и это, в свою очередь, побуждает такие же процессы в России.

– Чтобы склонить украинцев к официальному союзу с экономически более устойчивой Россией, понадобится сила и как минимум спровоцированный в Украине экономический кризис. Молодое поколение украинцев, как русско-, так и украиноязычных, постепенно проникается всё глубже патриотическими чувствами, независимая Украина становится частью их сознания и мировоззрения. Поэтому время может играть против добровольного объединения Киева с Москвой, но нетерпеливое подталкивание в эту сторону со стороны России, как и безразличие Запада приведут к потенциальному появлению бочки с порохом у самой границы Евросоюза.

– Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, например, противотанковое вооружение или минометы, потому что мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно больших затрат.

Напомним, американский политолог и государственный деятель, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер в прошлом году в мае на 89 году жизни.