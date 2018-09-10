Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: суд выбрал меру пресечения виновнику трагедии

В понедельник, 10 сентября, Киевский районный суд Одессы выбрал меру пресечения водителю BMW Олегу Семиренко, который совершил смертельную аварию на 6-й станции Фонтана в Одессе. Мужчину взяли под стражу на 2 месяца без права залога.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий, и влетел в остановку с людьми. Удар был настолько мощным, что BMW не затормозив наехал на шестерых людей, находившихся на остановке.

В результате аварии на месте погибли 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Еще 4 пострадавших после обследования отпустили из больницы.

Читайте также: Авария на Фонтане в Одессе: подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой

На судебном заседании 27-летнему Олегу Семиренко, который находился за рулем BMW и спровоцировал жуткое ДТП, выбралимеру пресечения. Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей на Фонтанской дороге.

В зал суда Семиренко явился с большим синяком под глазом. Ранее появлялась информация о том, что сразу после аварии очевидцы вытащили Семиренко из машины и совершили над ним самосуд. Однако, в ответ на вопрос судьи, водитель BMW ответил, что синяк у него появился в результате аварии и, что его никто не бил.



Семиренко вырали меру пресечения

О Семиренко известно, что он – житель Одессы, имеет высшее образование, официально нигде не работал, занимался продажей запчастей. Ранее судимостей не имел. Он – холост, детей не имеет.

Следователь и прокурор в зале суда просили для обвиняемого содержание под стражей. Они аргументируют это тем, что подозреваемый ранее уже был участником ДТП, а также, чтобы он не оказывал воздействия на свидетелей и потерпевших в ДТП на Фонтане.



Семиренко вырали меру пресечения

В свою очередь, адвокат Семиренко отметил, что вероятность того, что его подзащитный сбежит или будет незаконно влиять на свидетелей, прокурор и следователь не могут обосновать.

Олег Семиренко признал себя виновным в содеянном. Он сообщил судьям, что не знает, почему поехал на красный свет светофора, однако подчеркивает, что двигался со скорость 80 километров в час.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение относительно меры пресечения. Семиренко будут держать под стражей 2 месяца без права залога.