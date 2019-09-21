Смертельное ДТП на одесской трассе: что известно о состоянии пострадавших

Под Одессой произошла жуткая авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице, их оперируют.

На момент страшной аварии в маршрутке находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте.

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Удар был настолько сильный, что у микроавтобуса снесло левую часть, он перевернулся,

– рассказывают очевидцы.

Трех пассажиров маршрутки и водителя грузовика с места трагедии забрала скорая, пишут местные СМИ. Двух пассажиров оперируют, а еще двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

К слову, водитель автоцистерны смог самостоятельно выбраться из поврежденной кабины. Тем не менее, мужчина сильно хромал.

Тела погибших пассажиров забрали с места ДТП лишь через несколько часов, пишет ТСН. Туда начали съезжаться люди, которые искали своих родных и близкий. Кроме того, в карманах жертв аварии постоянно звонили мобильные телефоны.

В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек / фото Одесский курьер 18+

В Одесской ОГА добавили, что сейчас работают над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших.

Что известно о смертельном ДТП под Одессой?

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика з цистерной, которая, вероятно, перевозила смазочное масло, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Сейчас полиция устанавливает причину аварии.



По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".