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      Смертельное ДТП на одесской трассе: что известно о состоянии пострадавших

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      Смертельное ДТП на одесской трассе
      Смертельное ДТП на одесской трассе / uc.od.ua

      Под Одессой произошла жуткая авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице, их оперируют.

      На момент страшной аварии в маршрутке находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте.

      Важно! В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас

      Удар был настолько сильный, что у микроавтобуса снесло левую часть, он перевернулся,
      – рассказывают очевидцы.

      Трех пассажиров маршрутки и водителя грузовика с места трагедии забрала скорая, пишут местные СМИ. Двух пассажиров оперируют, а еще двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

      К слову, водитель автоцистерны смог самостоятельно выбраться из поврежденной кабины. Тем не менее, мужчина сильно хромал.

      Тела погибших пассажиров забрали с места ДТП лишь через несколько часов, пишет ТСН. Туда начали съезжаться люди, которые искали своих родных и близкий. Кроме того, в карманах жертв аварии постоянно звонили мобильные телефоны.

      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек / фото Одесский курьер 18+

      В Одесской ОГА добавили, что сейчас работают над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших.

      Что известно о смертельном ДТП под Одессой?
      Смертельное столкновение маршрутки и грузовика з цистерной, которая, вероятно, перевозила смазочное маслопроизошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Сейчас полиция устанавливает причину аварии.

      По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".

      blog_ava
      Смертельное ДТП на одесской трассе: видео, как из пострадавшей автоцистерны выбирается водитель
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Одессы ДТП на одесской трассе Постраждалі
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