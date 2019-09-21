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      Смертельное ДТП на одесской трассе: видео, как из пострадавшего бензовоза выбирается водитель

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      Появилось видео, как после столкновения с перевненою маршруткой с бензовоза выбирается водитель
      Появилось видео, как после столкновения с перевненою маршруткой с бензовоза выбирается водитель / Фото з соціальних мереж

      В сети появилось видео, как на трассе Одесса – Овидиополь после столкновения с переполненной маршруткой из пострадавшего бензовоза выбирается водитель.

      Под Одессой около 14:00 21 сентября произошло смертельное столкновение маршрутного автобуса и бензовоза. В результате по меньшей мере 9 человек погибли и еще 4 пострадали. Известно, что маршрутка ехала в Одессу из поселка Великодолинское. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".

       Важно! В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас

      В сети обнародовали кадры, на которых видно, как из бензовоза выбирается водитель. Заметим, что мужчина остался жив и почти не пострадал. В частности, можно заметить, что он хромает.

      Кроме того, по словам автора ролика, на трассе после инцидента образовались пробки. По состоянию на 18:00, движение здесь до сих пор затруднено.

      Водитель выбирается из бензовоза после столкновения с переполненной маршруткой: смотрите видео

      С начала сентября это уже не первая подобная авария, которая случилась в Одесской области. К примеру, 16 числа в селе Шабо Белгород-Днестровского района столкнулись две маршрутки. В результате инцидента по меньшей мере 19 человек пострадали: все они оказались в больнице.

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      Теги: Новости Украины Жертвы ДТП на одесской трассе Аварии и ДТП Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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