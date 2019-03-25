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      Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: появилось видео аварии

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      ДТП в Одессе: погибли дети бизнесменов - видео аварии 24.03.19
      В Одессе произошло смертельное ДТП с молодыми мажорами / pushkinska.net

      В сети появилось видео смертельного ДТП в Одессе с участием элитного BMW X6, случившегося в ночь на 24 марта на проспекте Шевченко. В аварии погибли 22-летний парень и 33-летняя девушка – оба дети известных одесских бизнесменов.

      Известно, что водитель BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач. Сразу после столкновения иномарка загорелась и ее "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

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      В жуткой аварии погиб 22-летний Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев известный одесский бизнесмен и владелец ночного клуба Bono в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу.

      Пассажиркой BMW была Виктория Кравченко – дочь Валерия Кравченко, который является владельцем клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". У нее остались двое детей.

      Очевидцы рассказали, что погибшие на своем авто устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche, который также является сыном одного из одесских бизнесменов.

      На записи с камеры видеонаблюдения видно, как две иномарки мчатся на бешеной скорости по проспекту Шевченко. Затем водитель автомобиля BMW не справляется с управлением и его с правого ряда выносит на обочину через полосу встречного движения.

      Смотрите видео смертельного ДТП с мажорами в Одессе:

      Ранее в сети опубликовали видео, снятое сразу после ДТП. На нем видно, как BMW после удара в електоопору разорвало на две части и авто загорелось.

      Смотрите видео с места смертельного ДТП сразу после трагедии:

       

      blog_ava
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Аварии и ДТП
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