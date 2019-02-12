Смертельное ДТП в Харькове: один из подозреваемых отказался от дебатов

В Киевском райсуде Харькова состоялся очередной суд по делу о смертельном ДТП. В ходе прений адвокат Геннадия Дронова попросил признать его невиновным.

Адвокат Геннадия Дронова сказал на заседании суда, что следствие не установило ни степень вины Дронова, ни скорость движения авто фигурантки Алены Зайцевой, ни то, была ли она в состоянии наркотического опьянения, пишет "Укринформ".

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Недавно прокурор заявил, что обвиняемых Алену Зайцеву и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП в Харькове нужно приговорить к 10 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года.

Однако адвокат считает, что ходатайство прокурора – это попытка снять с себя ответственность за неэффективное расследование. Поэтому защитник Дронова попросил признать его подзащитного невиновным, поскольку "следствие не обнаружило в его действиях состава преступления".

Сам Дронов отказался от участия в дебатах. Он сказал, выскажется в последнем слове.

Следующие дебаты, уже с участием защиты Зайцевой, продолжатся на судебном заседании 19 февраля.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ