Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль буквально разлетелся на куски, погибли люди – видео
Водитель автомобиля BMW потерял управление и врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а потом еще и в опору линии электропередач. Двое людей погибли. Случилось это в Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта.
После удара на значительной скорости в Hyundai, припаркованный на обочине, BMW развернуло и выбросило на опору линии электропередач, – сообщили в полиции.
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33-летняя пассажирка автомобиля погибла сразу, 22-летнего водителя привезли на "скорой" в больницу. Но спасти его не удалось.
По словам очевидцев, BMW от удара загорелся. Его "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.
Смотрите видео с места смертельного ДТП, снятое очевидцем сразу после трагедии: