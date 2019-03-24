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      Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль буквально разлетелся на куски, погибли люди – видео

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      Смертельное ДТП в Одессе
      Смертельное ДТП в Одессе / Screenshot

      Водитель автомобиля BMW потерял управление и врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а потом еще и в опору линии электропередач. Двое людей погибли. Случилось это в Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта.

      После удара на значительной скорости в Hyundai, припаркованный на обочине, BMW развернуло и выбросило на опору линии электропередач, – сообщили в полиции.

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      33-летняя пассажирка автомобиля погибла сразу, 22-летнего водителя привезли на "скорой" в больницу. Но спасти его не удалось.

      По словам очевидцев, BMW от удара загорелся. Его "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

      Смотрите видео с места смертельного ДТП, снятое очевидцем сразу после трагедии:

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Жертвы Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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