По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва и пожара в больнице иракского Багдада. Там лечили больных COVID-19. Что могло вызвать эту трагедию – читайте дальше.

Заметим, что сейчас Ирак переживает серьезную волну COVID-19. Ежедневно в стране фиксируют около 8 000 новых случаев, это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Что послужило причиной трагедии

Как пишут местные СМИ, пожар вспыхнул в результате взрыва не менее 1 кислородного баллона внутри больницы. Несколько медиков подтвердили эту информацию изданию AP.

Пользователи соцсетей отметили, что в стране – сложная ситуация с COVID-19, больницам не хватает персонала. Поэтому регулировать кислородные баллоны приходится родственникам пациентов.

Обратите внимание! Поэтому, вероятно, что именно неправильное обращение с кислородными баллонами могло послужить причиной взрыва и его смертельного исхода.

Где прогремел взрыв и вспыхнул пожар

Глава гражданской обороны Ирака Кадхим Бохан сообщил СМИ, что пожар возник в отделении больницы, "предназначенном для легочной реанимации".

Местная корреспондент Симона Фолтин написала в твиттере, что тогда в отделении интенсивной терапии находились около 30 пациентов. Там лечили тяжелые случаи COVID-19.

Because of staff shortages, relatives of patients often handle oxygen cylinders. The doctor thinks mishandling of those cylinders may have caused the explosion. The govt has promised an investigation #Baghdad #Iraq — Simona Foltyn (@SimonaFoltyn) April 24, 2021

Расследование жуткого инцидента

Иракский президент Бархам Салих призвал немедленно расследовать причины трагедии и привлечь к ответственности тех, кто проявил халатность.

И отметил, что нужно мобилизовать все усилия для лечения пострадавших от пожара. Премьер-министр Мустафа аль-Казими также выступил за срочное расследование.

Он уже провел экстренное совещание с рядом министров и чиновников на фоне трагического случая. Во всех больницах в Ираке планируют провести проверки мер безопасности.

Кроме этого, иракский чиновник поручил 25 апреля провести внеочередное заседание Совета министров страны. По погибшим планируют объявить траур.