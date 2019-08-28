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      Смертельный обвал дома в Дрогобыче: в городе объявлен двухдневный траур

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      В Дрогобыче объявили двухдневный траур
      В Дрогобыче объявили двухдневный траур / 24 канал

      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Погибли по меньшей мере 2 человека. Под завалами еще четверо человек, среди них – один ребенок. 29 и 30 августа в городе объявлен траур по жертвам обвала подъезда жилого дома.

      Соответствующее распоряжение подписал мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

      Читайте также: Смертельный обвал дома в Дрогобыче: жители давно жаловались на состояние дома

      Так, в знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

      Рекомендуют также не проводить развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

      Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

      Что известно об обвале дома в Дрогобыче? В Дрогобыче на Львовщине около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли по меньшей мере 2 человека. Под завалами остаются еще четыре человека, среди них – один ребенок. Обвал разрушил 13 квартир.

      Версию взрыва газа отвергли, так как стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенами.

      В ходе спасательной операции чрезвычайники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалами, так как до сих пор неизвестна судьба четырех человек.

      ОБВАЛ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Жертвы ГСЧС Новости Львова Крушения дома в Дрогобыче
      Источник: 24 канал
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