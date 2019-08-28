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      Смертельный обвал дома в Дрогобыче: жители давно жаловались на состояние дома

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      Смертельный обвал дома в Дрогобыче: жители давно жаловались на состояние дома
      / 24 канал

      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома ночью с 27 на 28 августа. Известно, что под завалами еще четверо людей. Среди них – один ребенок. Из-за обвала дома погибли двое человек – мужчина и женщина, которые жили здесь на третьем и четвертом этажах. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.

      Сначала спасатели и другие думали, что произошел взрыв газа, поэтому и обвалился дом. Теперь эту версию отвергают. Одна из причин – стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, а на стенах появлялись трещины.

      Читайте также: Смертельный взрыв в доме в Дрогобыче: есть новая угроза обвала

      По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКы, однако на них не реагировали.

      "Дом 61-го года, натуральная "хрущевка". Уже не раз это было слышно. Когда проезжала какая-то большая грузовая машина, то было слышно в доме, что он весь трясется. Постоянно в подвалах вода стоит. Скорее всего, что это было подтопление и просто осел грунт", – отметил местный житель Иван.

      Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены.

      Люди забрали несущие плиты, чтобы расширить помещение. Вот как раз с той стороны была парикмахерская. Оно сразу в том месте и рухнуло. Я несколько лет уже обращался: что вы делаете, дом уже старый, можете наделать проблем,
      – подчеркнул житель Василий.

      В ходе спасательной операции ГСЧСники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалами, ведь до сих пор неизвестна судьба четырех человек.

      Обвал дома в Дрогобыче

      Что известно о людях под завалами

      Под завалинами остались еще четыре человека. Среди них – ребенок 2014 года рождения. Спасатели начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они планируют пропускать микрокамеры, чтобы наблюдать за людьми, которые остались под завалами.

      что известно об обвале дома в дрогобыче:
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова ГСЧС Крушения дома в Дрогобыче Чрезвычайное происшествие Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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