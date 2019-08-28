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      Смертельный взрыв в доме в Дрогобыче: есть угроза нового обвала

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      Один из подъездов дома обвалился полностью
      Один из подъездов дома обвалился полностью / 24 канал

      В ночь на 28 августа в многоквартирном доме в Дрогобыче, что на Львовщине, произошел взрыв. Из-за этого полностью обвалилась стена одного из подъездов. Пока трудно спрогнозировать, сколько времени понадобится, чтобы полностью разобрать завалы. Ведь есть опасность нового обрушения элементов конструкций многоэтажки, а именно плит перекрытия.

      Об этом 24 каналу сообщил Валерий Глобенко, заместитель начальника Главного управления ГСЧС во Львовской области.

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      Он также отметил, что на место прибыли строительные эксперты, которые вместе со специалистами ГСЧС оценивают ситуацию по выполнению дальнейших работ. Внутри дома работы прекратились, из-за угрозы обвала сейчас они проводятся снаружи.

      Видимо, под завалами еще есть люди. Не могу утверждать, живы ли они. Но они там однозначно есть,
      – подчеркнул Глобенко.

      И добавил, что по информации Дрогобычского городского совета, в подъезде, который обрушился, прописано 16 человек. Пока неизвестно, были ли они в здании в момент обвала, а также, находились ли там в то время другие люди.

      Вибух у будинку в Дрогобичі
      ГСЧС проводит спасательно-поисковые работы

      Что известно о взрыве в Дрогобыче?

      В ночь на 28 августа в жилом многоэтажном доме в Дрогобыче произошел мощный взрыв бытового газа. Из-за этого полностью обвалилась стена одного из подъездов – с первого по четвертый этаж.

      Спасателям удалось спасти 6 человек, еще один самостоятельно обратился за медицинской помощью.

      Обвал будинку в Дрогобичі
      Мощный взрыв разрушил часть многоэтажки в Дрогобыче

      Сначала под завалами работники ГСЧС нашли одного погибшего человека. А примерно в 8:00 спасатели обнаружили под завалами еще одно тело.

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      Теги: Взрыв в Дрогобыче Новости Львова Новости Украины ГСЧС Жертвы Взрыв
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