Смерти в СИЗО портят милицейский имидж

В МВД говорят, что не будут задерживать неадекватных людей, так как они умирают. Комментируя несчастные случаи и смерти в райотделах, министр Анатолий Могилев отметил, что работает над минимизацией количества задержанных.

Способствовать этому будет и недавнее решение Конституционного суда, который ограничил срок содержания под стражей без решения суда до трех суток и объявил, что милиция не имеет права задерживать за неповиновение.

"Я понимаю, что здесь есть определенная опасность, потому что мы некоторых лиц, ведущих себя неадекватно, будем оставлять на улице, честно говоря. Но я сознательно иду на это мероприятие, чтобы минимизировать эти события, несчастные случаи, смерти в наших органах. Это очень негативно влияет на имидж милиции, крайне негативно ", - сказал министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.

Как известно, 24 октября в Миргородском горотделе милиции в камере изолятора временного содержания умер задержанный. 6 сентября в столичном СИЗО скончался местный житель.