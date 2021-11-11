Можемо припустити, що ті карантинні обмеження, які запрацювали від минулого тижня, зокрема у столиці, даються взнаки. Саме тому ситуація покращується.

Важно Уже 20 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине: какими препаратами

Насправді так і мало б бути. Адже саме на це і розраховували, коли запроваджували обмеження. Водночас смертність від COVID-19 в нас не зменшується – понад 800 випадків за 10 листопада.

Це також цілком очікувано, тому що смертність зростає (а потім спадає) із певним запізненням від захворюваності. Це логічно, бо хворобі ще потрібен певний час, щоб вбити людину.

Вибачте за прямоту, але коронавірус – дійсно смертельна хвороба. Для двох людей зі 100 вона закінчується саме смертю.

Повний випуск "Pro новини" за 10 листопада: дивіться відео



Попри те, що захворюваність ніби спадає (або, принаймні, з'явились обережні тенденції), про скасування карантину не мовиться. Школярі і далі навчатимуться дистанційно, зокрема у Києві, якщо вірити Віталію Кличкові.

Новий рік може відбутись

Він вкотре закликав "не шастать" і вакцинуватися. Якщо з першим кияни його навряд чи послухаються, то із вакцинацією в нас темпи не спадають. Тому є сподівання, що до нового 2022 року вакцинуються ще щонайменше 10 – 12 мільйонів українців.

Отже, може так бути, що на Новий рік нам не оголошуватимуть локдаунів і ми зможемо нарешті все повноцінно відсвяткувати.

Звісно, лише ті, хто доживуть. Пробачте знову мою прямоту, але ще раз нагадаю, COVID-19 – смертельний вірус. Лише вакцина може захистити від смертельних ускладнень вкоронавірусу: ані часник, ані ладанка тут взагалі не допомагають.

Від подорожей в Європу варто відмовитись

Європа нас виключила-таки з переліку безпечних країн і рекомендувала перестати пускати до себе українців. Кілька країн такою рекомендацією вже оперативно скористалися і заборонили туристам з України до себе в'їзд (навіть вакцинованим).



Європа не пускає до себе українців / Фото Unsplash

Тому якщо мали плани на подорожі Європою – варто від них все ж таки відмовитися. Бо є ризик, що куплені квитки й броні на готелі просто "згорять".

К теме Украина покинула "зеленый список" ЕС: какие правила въезда в Польшу

Або ж беріть поїздки день у день, переконавшись перед цим, що конкретно та країна, до якої ви прямуєте, нас ще пускає. Це справді дуже погана тенденція, що Європа від нас закривається.

Бо закривається вона миттєво, але відкривається для нас потім дуже довго. В Європі сильна бюрократія, тягнутися це може місяцями, навіть якщо ми подолаємо той коронавірус.

Водночас коли ми його подолаємо, спрогнозувати взагалі неможливо. Адже 10 мільйонів вакцинованих до Нового року – це насправді все одно дуже мало і колективного імунітету воно нам не дасть.

Влада повинна зробити сильний крок

Ба більше, треба врахувати, щойно ситуація піде в нас на краще, влада зніме карантинні заборони, відпаде потреба у сертифікатах вакцинації, черги під пунктами щеплень знову зникнуть, ми ніколи не отримаємо колективного імунітету.

Хіба що влада, розуміючи це, відмовиться скасовувати карантин, допоки всі українці не вакцинуються. Залишається запитання, чи наважиться влада на такий сильний, але непопулярний крок. Чомусь думаю, що ні.