Эти вещи имеют одинаковую природу. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале высказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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Кражи чиновников – бесспорное преступление

По его словам, если чиновник ворует деньги – это конечно является кражей.

Это бесспорное преступление, особенно в стране, которая воюет. Смертную казнь за такое преступление надо ввести,

– подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что уклонение от налогообложения, возможно, имеет меньшую степень общественной опасности, но является также аморальной деятельностью.

Гетманцев: Неуплата налогов, кража не у государства

В то же время нардеп отметил, что неуплата налогов – это кража не у государства, а у врачей, учителей и полицейских, которые получают меньшие зарплаты.

Отметим! В 2020 году, как отметил Гетманцев, в Украине 10 миллионов граждан не получили ни копейки доходов.

"Это кража у врача, который едет на 3 тысячи евро в Польшу, эмигрирует из Украины, потому что здесь у него здесь зарплата 8,5 тысячи (гривен – 24 канал). Это кража у учителя, который идет торговать на базар. У полицейского, который получает меньше, чем охранник в супермаркете", – сказал Гетманцев.