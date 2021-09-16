Захоплива подорож у сюжетне провалля

Події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Однак на екрані ми не бачимо жодних роботів, оскільки після повстання машин (передаємо вітання, "Термінатору") людям заборонено використовувати штучний інтелект.

Та не створиш ти машину за своїм образом і подобою, – свідчить одна з основних заповідей Помаранчевої Католицької Біблії.

Водночас у фільмі як Вільньова, так і Лінча, немає жодної згадки про Батлеріанський джихад – "хрестовий похід" проти комп’ютерів. Про роль, цілі та можливості матріархального ордену Бене Ґессерит – ні репліки. І це при тому, що у фільмі розвиваються події тільки першої частини книги.

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Кінотворець "Дюни" дуже поверхнево знайомить глядачів зі всесвітом американського фантаста Френка Герберта. Але нудно точно не буде. Розповідь йде динамічно і затягує відразу, на відміну від "Дюни" 1984 року.

Обережно! Дуже великий хробак!

"Візуалів" порадують спецефекти та загалом сама "картинка". Тому навіть не роздумуйте та біжіть до кінотеатру! Масштаби картини та піщаного хробака (його так і не осідлали) можна по-справжньому відчути тільки на великому екрані.

Піщаний хробак Шай-Хулуд з "Дюни" вже став героєм багатьох мемів у соцмережах

Центральний конфлікт фантастичного фільму – політичне протистояння домів Атрідів та Харконенів за піщану планету Арракіс, також відому як Дюна. Тільки на ній можна видобовувати прянощі — речовини, які продовжують життя і розвивають приховані сили. Вони є джерелом багатства та влади. Тому не дивно, що журналісти та кінокритики порівнюють прянощі з нафтою та кокаїном.

Мій Арракіс, моя пустеля, моя Дюна,

– вигукує летючий барон Владімір Харконнен після нападу на Атрідів.

У цій сцені герой Стеллана Скашгорда нагадує Смеаґола – персонажа "Володаря перснів".

Прянощі або меланж – речовина, необхідна для міжзоряної навігації / Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

Форма vs зміст

Тімоті Шаламе виглядає органічно у ролі Пола Атрейдіса – у майбутньому пророка та імператора людства. Та й Джессіка, героїня Ребекки Фергюсон, дуже емоційно оплакує смерть чоловіка – герцога Лето Атрейдіса. Чого не скажеш про Джейсона Момоа і його Дункана Айдаго. Аквамен так і залишився Акваменом.

Тімоті Шаламе та Зендая у "Дюні" зіграли сина герцога Пола Атрейдіса та фрименку Чані відповідно / Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

"Хімії" із Зендаєю у Шаламе не сталося. Та й фрименка Чані, героїня американської акторки, майже всю стрічку з’являється тільки у снах Пола.

Цікаво знати Пристрасті залаштунків Дюни: епічний роман між Тімоті Шаламе та Зендаєю

Насправді головним персонажем фільму є музика. Саундтреки від Ганса Ціммера говорять краще будь-якого актора. Загалом Вільньов, як і в "Той, хто біжить по лезу 2049", вражає глядачів формою, інколи забуваючи про зміст.

Фрімени – вільний народ, який живе на Дюні / Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

"Дюна" закінчується приєднання Пола та його матері Джесіки до фріменів – вільного народу, який живе на Арракісі. Через пустельні простори герої крокують до змін та свободи.

Як проходив допрем'єрний показ фантастичного фільму в Multiplex / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук