Смещение орбиты Земли привело к катастрофическим последствиям, – ученые

Орбита Земли каждые 405 тысяч лет удлиняется из-за гравитационного воздействия Юпитера и Венеры. А это может вызвать изменение климата и массовое вымирание.

Об этом заявляют ученые из Ратгерского университета, пишет EurekAlert!, передает УНИАН.

С относительно небольшим увеличением степени отклонения от окружности орбиты Земли также тесно связаны изменения в расположении магнитных полюсов планеты.

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К такому выводу ученые пришли, получив подробные данные анализа отложений в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси) и осадочных пород в геологической формации Chinle Formation (штат Аризона).

В образцах были минералы циркона с вкраплениями магнетита – этот кристалл помогает узнать о состоянии магнитного поля планеты. Полученные результаты сопоставили с теоретическими расчетами. Это доказало, что изменения орбиты Земли происходили перед триасово-юрским вымиранием, когда исчезло большое количество видов животных, освободив экологические ниши динозаврам.