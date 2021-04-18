Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель продемонстрировала интересный образ во время поездки во Францию. В Украину прибыла вакцина Pfizer. Глава государства инициировал ликвидацию ОАСК. Арестович собрался в президенты. Таковы были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 11 по 19 апреля – читайте в материале.

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Интересный образ Мендель в Париже

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Медель сопровождала главу государства во время поездки в Париж.

Там она продемонстрировала интересный образ. На ней был бежевый жакет, на котором был широкий пояс. Верх секретарь соединила с юбкой цвета айвори. На жакет Мендель нацепила солнцезащитные очки.

Лук президента и первой леди

Благодаря Мендель досталось также и Владимиру Зеленскому и его жене Елене.

Pfizer в Украине

В Украину 16 апреля прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз. Эту партию препарата поставили бесплатно в рамках механизма COVAX.

Лекарства в регионы доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток.

Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Документ обозначен как неотложный.

У Зеленского пояснили, что в соответствии с Конституцией, суд ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент. Перед этим он консультируется с Высшим советом правосудия.

Адвокат Вовка – Заяц

Стоит отметить, что адвокатом главы ОАСК Павла Вовка является Андрей Заяц.

Арестович собрался в президенты

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что метит в президенты. По его словам, это не является ни для кого секретом.

Во время прямой трансляции на ютубе ведущий Сергей Лещенко зачитывал вопросы, которые задавали зрители во время эфира. Один из них спросил, что будет с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и к чему стремится сам Арестович.

Я целюсь в президенты, это не секрет – потом, через несколько политических тактов. А что будет с Аваковым – не знаю,

– ответил он.