24 канал попытался собрать самые смешные и наиболее актуальные мемы на этой неделе.

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Быстрый радиодиктант от Юрия Андруховича

День украинской письменности и языка традиционно отмечают 9 ноября уже 23 года. Утром все, кто хотел проверить свои знания родного языка, взяли ручки и бумагу и принялись писать радиодиктант.

199 слов диктовал известный украинский писатель Юрий Андрухович. Текст всем понравился, однако за темпом успевал далеко не каждый. Особенно тяжело было тем, кто давно променял ручку на клавиатуру.



За Андруховичем успевали далеко не все/ Изображение Дмитрия Коваленко



Правильный подход/ Изображение со страницы "Мемаграм"



Самые быстрые – в мире, Андрухович – в списке/ Изображение Вадима Дидыка

Без сертификатов – нельзя

В Украине многие области попали в красную зону. Теперь без ПЦР-тестов и COVID-сертификатов некуда пойти, кроме супермаркетов и аптек. Полиция активно охотится за предприимчивыми медиками и другими умельцами, которые наладили торговлю "коронавирусными документами".

Тем временем, украинцы поделились на два лагеря: антивакцинаторов и тех, кто уже давно может похвастаться сертификатом, сгенерированным в приложении "Дия". Война между этими лагерями в соцсетях и во время семейного собрания поражает своими масштабами.

​Стоит прочитать В сервисе "Дия" появится еще один вид COVID-сертификатов



​Появился еще один критерий для выбора пары/ Изображение со страницы "Баба и кот"



Конституция сейчас очень популярна / Фото со страницы "Мемаграм"



Очевидный стимул вакцинироваться/ Фото Дмитрия Коваленко



Когда QR-код действительно под рукой, то есть на руке/ Изображение Ивана Сергеева



Новые требования торгового бизнеса/ Изображение Елены Шиян



Наказание за несоблюдение карантина/ Фото со страницы "Баба и кот"

Реалии жизни / Изображение со страницы "Баба и кот"



Новые требования/ Изображение "Баба и кот"

Миграционный кризис на границах

Актуально Лукашенковская сага: коснется ли кризис Украины

Тысячи мигрантов собрались у польской границы со стороны Беларуси. Нелегалы ​​постоянно пытаются прорываться на территорию Польши, где охрану порядка обеспечивают пограничники, полицейские и военные.

Западные страны бьют тревогу, а белорусский диктатор Лукашенко жалуется на соседей главе Кремля Владимиру Путину. Мол, сами навлекли нелегалов, а теперь не пускают. Интернет-пользователи сравнили нашествие мигрантов с "Северным потоком-3".



Вот такой он "Северный поток-3"/ Фото со страницы "Баба и кот"



Новый "человекопровод"/ Изображение со страницы "Баба и кот"



Ситуация на границе/ Изображение со страницы "Баба и кот"



Новые актуальные проблемы у политиков/ Изображение Алексея Голобуцкого

Близится праздник

Смотрите Какой будет погода на Новый год и Рождество: прогноз от синоптиков.

Несмотря на все хлопоты и проблемы, радует приближение зимних праздников. Витрины магазинов уже облачились в новогодние декорации, а на прилавках стало больше апельсинов и мандаринок. Создатели мемов тоже готовятся к праздникам и начинают дарить зимнее настроение.



Время мандаринок настало/ Фото со страницы "Баба и кот"



Планировать следует заранее/ Изображение Второй приватной мемарни