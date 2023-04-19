Журналисты проекта KibOrg News узнали имена предателей из списков, составленных так называемыми "администрациями" оккупированной Луганской области.

Смотрите также СБУ задержали дочь эксгауляйтера Чернобаевки: скрывалась под видом переселенки

13 предателей из Алчевского района получили ранения

С февраля по июнь 2022 года 13 человек, зарегистрированных в пгт Фащевка Алчевского района (до 2020 года Перевальского района), получили ранения.

Список 13 предателей из пгт Фащевка / Фото KibOrg News

В список вошел мобилизованный Катан Станислав Борисович 1972 года рождения, который в мае попал в больницу. В соцсети "Одноклассники" военный кичится фото у знака Изюма, который был под оккупацией России с апреля по начало сентября 2022 года.

Станислав Катан / Фото KibOrg News

Кроме того, в списке указан контрактник Катынский Денис Сергеевич 1999 года рождения, получивший ранение в марте 2022 года. На одной из фотографий Катынского рядом с ним стоит военный из артиллерии. Журналисты предполагают, что Катынский тоже служит артиллеристом.

Денис Катынский / Фото KibOrg News

Также в марте получил травму контрактник Беляков Иван Николаевич 1995 года рождения из поселка Фащевка. В сентябре 2022 года он опубликовал подборку фото в военной форме, с ружьем, с кровавой рукой.

Иван Беляков / Фото KibOrg News

Раненые предатели из Комиссаровки и Ящикового

В ведомости Перевальского района предоставлен перечень лиц из пгт Комиссаровка, получивших ранения, контузии или увечья во время исполнения служебных обязанностей на войне против Украины в период с февраля по июнь 2022 года.

Раненные предатели Комиссаровки / Фото KibOrg News

Среди них Алексенко Константин Владимирович 1994 года. 2 июня он получил минно-взрывного уражения и обломочное ранение левой верхней конечности. На втором фото, опубликованном в июле 2022 года, он изображен с поломанной рукой.

Константин Алексенко / Фото KibOrg News

Аналогичный список был составлен в отношении жителей пгт Ящиково Перевальского района Луганской области.

Раненые изменники из пгт Ящиково / Фото KibOrg News

Отмечено, что в марте 2022 был ранен Хутков Дмитрий Николаевич 1991 года рождения. В профиле он указал, что служил в военной части А2730, расположенной в Бахмуте Донецкой области.

Согласно данным Хуткова ВКонтакте, он ушел в армию по контракту, работал водителем-механиком советского среднего танка Т-64.

В мае 2022 года военный, который в социальных сетях подписан как Позывной Леший Видничук, сослуживец Дмитрия, обнародовал общее фото. Также на фото изображён служащий этой же воинской части Овчинников Денис.



Слева направо: Хутков, Овчинников, Леший Видничук / Фото KibOrg News

В следующем списке встречается, в частности, Рыбин Александр Викторович 1972 года, искренний сторонник России, что видно из его социальных сетей. В марте 2022 года он получил минно-взрывную рану.

Рыбин Александр / Фото KibOrg News

"Республиканский центр занятости" оккупированной Луганщины составляет сведения о лицах, обращающихся за выплатами для военнослужащих. В период с марта по июль 2022 года в Перевальском районе 58 человек получили выплаты суммой в среднем 20 тысяч рублей.

Так, в мае 2022 года в "учреждение" отправилась мать Токаленко Вячеслава Евгеньевича 1981 года рождения. Фото в военной форме на его странице датируются еще 2018 годом (Токаленко справа).

Обратившиеся за выплатами предатели / Фото KibOrg News

За деньгами обратилась и мать Малахова Эдуарда Сергеевича 1993 года рождения. В сентябре 2022 года он тоже кичился в соцсети формой и ружьем.



Эдуард Малахов / Фото KibOrg News

В ноябре 2022 года "отдел охраны жизнедеятельности" пгт Комиссаровка обобщил данные раненых и погибших военных в период с февраля по ноябрь 2022 года.

Один из воинов вражеской армии погиб в начале сентября, получив ранения в Соледаре Донецкой области на заводе Knauf. 9 августа в сети появилось видео российского военкора, где захватчики рассказали, что начали "зачищать" завод.

В описании говорилось, что операцию проводили наемники ЧВК "Вагнера" при поддержке артиллерии незаконных военных формирований оккупированной Луганщины и Вооруженных Сил России.

А 14 августа тот же телеграмм-канал опубликовал видео с уже "захваченным" заводом. 30 августа депутат Соледарского городского совета Игорь Зеленый рассказал журналистам "Свободного радио", что оккупантов из Knauf, вероятно, отогнали. А согласно приведенному списку, по крайней мере, один захватчик там точно получил ранения.

Раненые изменники согласно данным "отдела охраны жизнедеятельности" Комиссаровки / Фото KibOrg News

Списки погибших военных оккупированной Луганщины, конечно, не ограничиваются одним. К примеру, еще есть перечень 25 погибших военнослужащих. Похороны 19 из них были профинансированы. О том, как похоронены другие 6 человек, точной информации нет.



Списки погибших военных оккупированной Луганщины / Фото KibOrg News

Непосредственное отношение к сбору данных о военнообязанных оккупантов имеет коллаборантка Гусева Елена Станиславовна, "начальница отдела кадровой работы, труда и социальных отношений управления труда и социальной защиты населения" Перевальского района оккупированной Луганской области.

Документы коллаборантки Гусевой / Фото KibOrg News

В целом оккупационная "администрация" Перевальского района отчитывается в "верхушке республики" и по другим вопросам. В частности, сообщает, что на территории "отдела" нет участников так называемой "специальной военной операции", желающих пройти курс реабилитации.

Как отчитывается "администрация" Перевальского района / Фото KibOrg News

Также нет и пунктов временного размещения перемещенных лиц. В информации по ним "администрация" указывает, что все из 250 человек самостоятельно разместились на территории района и самостоятельно питаются.

Как администрация сообщает о временном размещении перемещенных лиц / Фото KibOrg News