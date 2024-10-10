Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он отметил, что информация распространена в СМИ – это неправда.

Смотрите также "Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

Украина следует Формуле мира Зеленского

У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано то, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины,

– указал Литвин.

В то же время советник Зеленского указал, что на днях План победы представят Великобритании, Франции, Италии и Германии. По словам Литвина, он является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира.

Отметим, информацию о том, что Зеленский рассматривает такой вариант распространила итальянская газета Corriere della Sera. В то же время практически одновременно испанская El Mundo опубликовала материал о том, что украинский президент категорически отказывается принимать любой другой мирный план кроме Формулы мира. Утверждается, что цель Зеленского – заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева и никак иначе.